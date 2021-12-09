В рязанской «Горьковке» представили документальный фильм «Дорога домой»

В Библиотеке имени Горького состоялся премьерный показ документально-художественного фильма «Дорога домой», приуроченный к 80-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой. Фильм снят по мотивам книги журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленной из 150 писем фронтовика-рязанца Арсения Благонравова. Для документально-игровой ленты авторы книги придумали самостоятельную сюжетную линию, в которой художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты, которые исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца Благонравова.
Режиссером выступил Дмитрий Просуков. Главный оператор – Сергей Карпов.
Съемки проходили в Рязани и Рязанской области, а также Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и Москве. И длились в общей сложности более полутора лет.
Приглашенные гости дали высокую оценку фильму. Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова призналась, что авторам идеи, сценаристам и съемочной группе удалось уловить дух тяжелого военного времени и передать эмоции нашего земляка так, что им невозможно не сопереживать. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил создателей ленты за возможность в такой живой экранизированной форме донести до молодежи страны переживания их сверстника, прошедшего к своим 20 годам серьезный и суровый путь от рядового до офицера Красной Армии.
Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, Председатель Общественной Палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина выразила надежду на продолжение творческого союза авторов фильма и «Горьковки», пожелав съемочной группе успехов в дальнейшей работе. В ответ Александр Анитов преподнес в дар Библиотеке «Карту-схему боевых событий, происходивших на территории города Рязани в 1941-1945 гг.».