В рязанской «Горьковке» представили документальный фильм «Дорога домой»

В Библиотеке имени Горького состоялся премьерный показ документально-художественного фильма «Дорога домой», приуроченный к 80-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой. Фильм снят по мотивам книги журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленной из 150 писем фронтовика-рязанца Арсения Благонравова. Для документально-игровой ленты авторы книги придумали самостоятельную сюжетную линию, в которой художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты, которые исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца Благонравова.

Режиссером выступил Дмитрий Просуков. Главный оператор – Сергей Карпов.

Съемки проходили в Рязани и Рязанской области, а также Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и Москве. И длились в общей сложности более полутора лет.

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Приглашенные гости дали высокую оценку фильму. Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Николаевна Рослякова призналась, что авторам идеи, сценаристам и съемочной группе удалось уловить дух тяжелого военного времени и передать эмоции нашего земляка так, что им невозможно не сопереживать. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил создателей ленты за возможность в такой живой экранизированной форме донести до молодежи страны переживания их сверстника, прошедшего к своим 20 годам серьезный и суровый путь от рядового до офицера Красной Армии.

– Фильм познавательный и душевный. Всем советую посмотреть и еще раз вспомнить тех, кому мы обязаны мирной жизнью, — отметил он.

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, Председатель Общественной Палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина выразила надежду на продолжение творческого союза авторов фильма и «Горьковки», пожелав съемочной группе успехов в дальнейшей работе. В ответ Александр Анитов преподнес в дар Библиотеке «Карту-схему боевых событий, происходивших на территории города Рязани в 1941-1945 гг.».