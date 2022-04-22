В Рязанской библиотеке имени Горького обсудили проблемы загрязнения воздуха и сохранения живой природы

20 апреля в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась десятая межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой». На этот раз ее главной темой стала реализация целей устойчивого развития, провозглашенных ООН и направленных на улучшение благосостояния человечества и защиту окружающей среды.

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Организаторами встречи стали библиотека имени Горького и национальный парк «Мещёра»; гостями форума – студенты и преподаватели Рязанского медицинского колледжа.

Встречу открыла директор библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина, которая отметила особую роль молодого поколения в рациональном использовании ресурсов планеты и охране ее природных богатств.

Доклады участников конференции были посвящены сохранению существующих видов растений и животных, особой роли мхов, как индикаторов загрязнения атмосферы тяжелыми металлами, удивительным уголкам природы на территории Рязани, актуальным проблемам раздельного сбора мусора, а также разнообразию флоры и фауны в произведениях Константина Георгиевича Паустовского, 130 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.

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На конференции отмечалось, что только за последние десять лет, по подсчетам биологов, вымерло более 400 видов животных, и если не ограничить негативное воздействие человека на окружающую природу, то многих обитателей нашей планеты совсем скоро можно будет увидеть только в научно-популярных фильмах или прочитать о них на страницах книг.