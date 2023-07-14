В рязанских стоматологических поликлиниках установят новое оборудование

О необходимости замены стоматологического оборудования заявил глава региона Павел Малков в ходе рабочей поездки в Ухоловский район, передает сайт областного правительства.

Во время визита в Ухоловскую районную больницу губернатор обратил внимание на стоматологическое оборудование. По его словам, обновление стоматологических кабинетов необходимо не только в этой больнице, но и во всей области:

По всей области нужно обновлять оборудование для стоматологических кабинетов. Поручил просчитать необходимость и будем заменять его в ближайшее время.

Губернатор уточнил, что в регионе будет разработана программа по замене стоматологического оборудования во всех больницах, вопрос будет решаться на системной основе.