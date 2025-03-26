В Рязани завершился фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»

25 марта в Рязанской филармонии прошёл второй концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сообщается на сайте филармонии.

Главная идея фестиваля – поддержка молодых музыкантов, которые составляют настоящее и будущее российской культуры. В масштабном концерте вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром, который в этот вечер возглавил заслуженный артист России Юрий Ткаченко, приняли участие как совсем юные исполнители, так и те, кто уже успел заявить о себе на концертной эстраде. Самой младшей исполнительнице, пианистке Варваре Зарудневой 12 лет. Она является лауреатом престижных международных конкурсов. Сейчас Варвара учится в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства в классе преподавателя Максима Железнова. Рязанцам юная пианистка вместе с РГСО представила финал Первого фортепианного концерта Феликса Мендельсона.

Виртуозное владение инструментами продемонстрировали лауреат III степени XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Елена Таросян (скрипка) и солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова Екатерина Мочалова (домра). Артистки являются выдающимися представителями отечественной школы, успешно совмещая концертную деятельность с педагогической (Елена преподаёт в Академии им. Маймонида, Екатерина – в Российской академии музыки им. Гнесиных).

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Вокальное искусство продемонстрировала солистка Михайловского театра Валентина Феденева (сопрано). Многогранность звучания виолончели от певучести до подвижной виртуозности представил воспитанник Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Тихон Евланов.

Ключевым моментом вечера стало выступление художественного руководителя и идейного создателя фестиваля – народного артиста России Дениса Мацуева. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Юрия Ткаченко именитый артист исполнил Пятый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена.

— В этот вечер я буду второй раз в своей жизни исполнять Пятый концерт Бетховена, который имеет название «Император», — рассказал перед концертом Денис Мацуев. – Это произведение – одна из высочайших вершин фортепианного искусства. Рязанский губернаторский симфонический оркестр находится в прекрасной форме, дирижёр Юрий Ткаченко за очень ограниченное время отлично подготовил коллектив. К выступлениям в Рязани я отношусь с особым волнением. Я выступал здесь более 20 раз, поэтому знаю, что рязанцы – искушённые слушатели, которые не терпят поверхностного отношения к музыке. И я счастлив, что фестиваль наконец-то приехал в Рязанскую филармонию. Публика услышит молодые имена, так же, как и меня много лет назад впервые на этой сцене. В этом и заключается диалог поколений.

На «бис» музыкант сыграл фортепианное переложение «Мелодии» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка и прелюдию соль минор С. Рахманинова.