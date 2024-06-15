Понедельник, 17 июня, 2024

В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»

Автор: 7info7

Опубликовано

14 июня в Рязанском кремле в концертном исполнении прозвучала опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В исполнении приняли участие Рязанский губернаторский симфонический
оркестр, Рязанский камерный хор и солисты ведущих московских театров, дирижёр Сергей Оселков.

Концерт стал завершающим мероприятием в рамках XII фестиваля искусств «Кремлëвские вечера». Работа над оперой «Евгений Онегин» началась в 1877 году, и меньше чем через год, была закончена. Композитор, очень трепетно относившийся к творчеству А. Пушкина, поручил создание либретто К. Шиловскому. Премьера оперы состоялась 29 марта 1879 года на сцене Малого театра силами студентов Московской консерватории. Сценическую жизнь оперы поначалу нельзя было назвать простой, однако сейчас «Евгений Онегин» по праву считается непревзойденным образцом лирической оперы и входит в репертуары мировых театров.

В постановке приняли участие: Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Сергей Оселков), Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Алла Житкова, хормейстер Илья Волков). Виртуозные партии исполнили: солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Инна Звеняцкая (Ларина, помещица), солистка Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Элеонора Макарова (Татьяна), солистка Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Полина Шамаева (Ольга), народная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Лариса Костюк (Филиппьевна, няня), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Константин Бржинский (Евгений Онегин), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашённый солист Мариинского театра Игорь Морозов (Владимир Ленский), заслуженный артист России, солист
Московского музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов (князь Гремин), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Дедов (ротный/Зарецкий).

Фестиваль искусств «Кремлëвские вечера» проводился Рязанской областной филармонией при поддержке Правительства Рязанской области и при организационном содействии Рязанского
историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанской епархии, Рязанского государственного областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.

В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»
В Рязани завершились «Кремлëвские вечера»

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