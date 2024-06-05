Среда, 5 июня, 2024

В Рязани завершено расследование дела о размещении отходов в Турлатове

Автор: 7info

Опубликовано

Следственным управлением СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела против членов организованной группы, обвиняемых в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, что привело к загрязнению окружающей среды. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые получили незаконные лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность с химическими веществами и отходами, используя реквизиты ряда юридических лиц. Они подали в управление Росреестра документы о незаконном переименовании объектов гидротехнических сооружений в районе Турлатово г. Рязани в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов. С 2007 по 2022 год обвиняемые накопили, хранили и захоронили не менее 354 161 м³ химических веществ и отходов.

Кроме того, двое из фигурантов обвиняются в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, с использованием служебного положения. Один из них также обвиняется в пособничестве в злостном неисполнении решения суда. В частности, в 2020 году один из обвиняемых заключил фиктивный договор купли-продажи отходов с руководителем предприятия, владельцем одного из шламонакопителей в районе Турлатово, чтобы имитировать исполнение решения суда об освобождении территории от отходов.

Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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