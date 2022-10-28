В Рязани завершает работу Молодёжный ЭкоФорум

С представителями общественных организаций, школьниками, студентами и преподавателями сегодня говорили о воспитании экологической ответственности, внедрении «зеленого подхода» в молодежной среде, обсуждали озеленение города.

Идея форума зародилась еще несколько месяцев назад на встрече с экспертами в области экологии. Вместе мы пришли к выводу, что нужно сделать так, чтобы молодежь была вовлечена в процессы, связанные с экологией и защитой окружающей среды.

Все начинается с малого — посадить дерево, организовать раздельный сбор мусора, рассказать в своей семье, как можно повлиять на экологическую ситуацию. Именно на это была направлена «Зеленая неделя», которая прошла в рамках форума. Ребята сажали аллеи войлочной вишни на Рязанской городской станции юных натуралистов, принимали участие в акции «Добрые крышечки» от ЦДТ «Октябрь» и мероприятии «Умный взгляд на пластик» от ДДТ «Приокский». Школа № 47 провела экологический квест «Друзья родной природы».

Ни одно мероприятие не обходится без рязанских студентов. Агртотехнологический университет, университет имени С. А. Есенина, автотранспортный техникум, медицинский колледж — молодые люди откликаются на все городские экологические акции. В этом году город атаковал вредитель зеленых насаждений — непарный шелкопряд. Специалисты Рослесозащиты предупредили о необходимости срочного принятия мер. На борьбу с вредителем оперативно вышли студенты. В результате основной очаг на территории ЦПКиО был ликвидирован!

Сегодня на форуме посмотрела интересные методические материалы для студентов, обучающихся на отделениях экологии и природопользования. Один из авторов — уроженка Рязани Анна Юрьевна Чигарина, первый заместитель директора Общероссийской организации «Городские реновации», член Правления АНО «Центр устойчивого развития». Работа посвящена методам внедрения стандартов «зеленого офиса» на территории города Москвы. Анна Юрьевна также автор и руководитель социально-экологических проектов «Мастерская ресайклинга», «#ЯБеру», «Эко-шкаф», «Зеленый офис». Обязательно изучим опыт коллег.

Сейчас перед нами стоит еще одна важная экологическая задача — грамотно организовать озеленение областного центра. Губернатор Павел Викторович Малков особое внимание уделяет благоустройству города. А благоустройство неразрывно связано с высадкой зеленых насаждений. Концепция озеленения была опубликована — все могли внести предложения как озеленить город, какие виды деревьев и кустарников высадить, как обеспечить максимально бережный и эффективный уход за ними. Теперь обобщим и обязательно обсудим с экспертами.

Проблема экологии касается жителей всего земного шара. Это вопрос глобальный. Несмотря на то, что охрана и контроль состояния атмосферного воздуха — это не полномочия органа местного самоуправления, вместе с активистами, молодежью мы продолжаем работать над проектами, реализуем десятки акций, которые помогут улучшить экологическую обстановку в нашем городе. Только объединившись, все вместе, мы сможем реально влиять на ситуацию.