Пятница, 6 сентября, 2024

В Рязани задержали мужчину, обещавшего устроить теракт на стадионе «Локомотив»

Автор: Алексей Самохин

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В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, обещавшего устроить теракт на стадионе «Локомотив». Подробности сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

Рязанца 2004 года рождения спецназ жёстко задержал в подъезде жилого дома. Его повалили на пол, надели наручники.

Парень рассказал, что испытывал личную неприязнь к руководству футбольной команды. Он разместил в соцсети сообщение, в котором обещал устроить теракт с использованием ножа, пистолета, взрывного устройства.

Задержанный принёс извинения за свои угрозы.

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