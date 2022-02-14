В Рязани задержали 18-летнего закладчика с крупной партией синтетических наркотиков

В Железнодорожном районе Рязани полиция задержала 18-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении крупной партии синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Остановив молодого человека, правоохранители при личном досмотре нашли у него несколько самодельных контейнеров с 26 граммами синтетических наркотиков. По данным полиции, юноша вышел на «маршрут закладки» и собирался распространять запрещённые вещества.

В квартире задержанного обнаружили более 69 граммов синтетических наркотических средств трёх видов.

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