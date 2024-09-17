Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязани впервые прооперировали подростка с редким синдромом «молчащего» синуса

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/minzdravro

В Рязани впервые провели операцию ребёнку с редким синдромом «молчащего» синуса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Оториноларингологи Рязанской городской клинической больницы № 11 прооперировали 14-летнего пациента, проживающего в соседней области, у которого был диагностирован синдром «молчащего» синуса. Пациент обратился в больницу по направлению от ортодонта, чтобы исключить возможную ЛОР-патологию. Основной жалобой подростка было затруднённое носовое дыхание.

При проведении конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) обнаружили затемнение правой верхнечелюстной пазухи, уменьшение её объёма, а также втяжение латеральной и верхней стенок.

«Это патологическое состояние встречается довольно редко. Согласно данным H. Babar-Craig и коллег, за последние 50 лет в литературе описано менее 200 клинических случаев. В доступных обзорах практически отсутствуют упоминания о данном синдроме у детей», — рассказал Никита Кирсанов, врач оториноларинголог детского ЛОР-отделения ГКБ № 11, главный внештатный детский оториноларинголог министерства здравоохранения Рязанской области.

В районе проживания подростка такие операции не проводятся, поэтому он повторно обратился в ГКБ № 11. Ему была проведена эндоскопическая гайморотомия с левой стороны с формированием соустья. Во время операции, под контролем эндоскопа, было зафиксировано значительное нависание нижней стенки орбиты и уменьшение объёма пазухи. В послеоперационный период врачи ежедневно промывали правую верхнечелюстную пазуху с помощью тонкой канюли через расширенное соустье.

Операция проведена успешно, восстановление пациента прошло без осложнений. На данный момент ребёнок выписан.

Операцию провели хирурги Никита Александрович Кирсанов и Алексей Сергеевич Левушкин.

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