Татьяна Проводина

В Рязани велосипедист пострадал, наехав на пешехода

вакцинация

В Рязани велосипедист получил травмы, наехав на пешехода.

Инцидент произошёл сегодня около 8 часов утра возле дома 37 на Первомайском проспекте. Предварительные данные сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

48-летний житель города на электровелосипеде «Эльтреко» наехал на 53-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель велосипеда был травмирован, его доставили в медицинское учреждение. Пешеход при происшествии не пострадал.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7