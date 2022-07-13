В Рязани велосипедист пострадал, наехав на пешехода

В Рязани велосипедист получил травмы, наехав на пешехода.

Инцидент произошёл сегодня около 8 часов утра возле дома 37 на Первомайском проспекте. Предварительные данные сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

48-летний житель города на электровелосипеде «Эльтреко» наехал на 53-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель велосипеда был травмирован, его доставили в медицинское учреждение. Пешеход при происшествии не пострадал.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.