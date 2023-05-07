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Воскресенье, 7 мая, 2023

В Рязани умерла хозяйка квартиры, в которой жили 16 собак

Фото из Телеграм канала аТипичная Рязань 18+
Фото из Телеграм канала аТипичная Рязань 18+

В Рязани сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными и волонтёры вывезли из квартиры в доме №1 по улице Брестской 16 собак породы кане-корсо – двух взрослых и 14 щенков разного возраста. Подробности приводит Telegram канал аТипичная Рязань 18+.

Жители этого дома неоднократно жаловались на вой собак в одной из квартир. Полиция ничего не могла сделать, поскольку животные — частная собственность и, по словам хозяина, привиты и не представляют угрозы.

7 мая 40-летняя хозяйка квартиры скончалась. Следствие устанавливает причину смерти.

«Из квартиры выносят труп хозяйки. Квартира засрана в хлам. Вонь непередаваемая», – говорится в публикации.

Отмечается, что очень нужна помощь кормом и подстилками. Телефон: 8 (961) 011-00-22.

В видео в Telegram канале (18+) сообщается, что животные в крови. Сейчас собаки проходят карантин по бешенству.

В Рязани умерла хозяйка квартиры, в которой жили 16 собак
В Рязани умерла хозяйка квартиры, в которой жили 16 собак
В Рязани умерла хозяйка квартиры, в которой жили 16 собак

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