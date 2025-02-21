Участник СВО возглавил партийный проект «Единой России» «Единая страна — доступная среда». Региональным координатором стал преподаватель кафедры военно-политической работы РВВДКУ Николай Тимофеев, сообщает сайт ryazan.er.ru.

В штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани обсудили реализацию партийного проекта «Единая страна — доступная среда». Он направлен на поддержку и социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общественный совет проекта возглавила председатель Рязанского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Евгения Халамцева.

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Вместе с заместителем секретаря регионального отделения «Единой России», руководителем регионального исполнительного комитета партии Юлией Феоктистовой руководители партпроекта обсудили план его реализации, а также наметили дальнейшие направления работы на территории Рязанской области.

«Проект „Единая страна — доступная среда“ приобретает особую значимость в текущих реалиях. С возвращением участников СВО возрастает потребность в эффективной системе адаптации и реабилитации, — подчеркнул Николай Тимофеев. — Наша задача — создать для каждого из них условия для полноценной жизни и самореализации. Для этого необходимо совершенствовать программы адресной медико-социальной помощи и реабилитации, обеспечить максимально безбарьерную среду».