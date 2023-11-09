В Рязань на фестиваль против отмены российской культуры приехали представители Китая, Шотландии, Франции, Италии и других стран

8 ноября в библиотеке имени Горького состоялся брифинг, посвящённый старту Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоит». Масштабный проект нашёл поддержку Президентского фонда культурных инициатив, мероприятия фестиваля пройдут в Рязанской области.

На брифинге присутствовали и.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, руководитель проекта «На том стоим» Виталий Миронов. Присоединились к обсуждению участники фестиваля — представители зарубежья. Среди них китайская художница госпожа Ван Сюлин, директор Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета госпожа Чжан Жуй, солист Донецкой филармонии французского происхождения Франсуа Модеме и другие.

Как рассказал Виталий Миронов, идея фестиваля заключается в том, чтобы показать, что есть люди, которые понимают особый уклад жизни русского человека, его культуры, вклад русских в копилку мирового культурного наследия. С другой стороны, стоит задача — показать, кто мы и что мы, дать возможность творческим людям высказаться здесь, на нашей земле. Ещё одна задача — предоставить площадки и возможности представителям зарубежья реализоваться в музыке, танцах, песнях и почувствовать, что мы все объединены единым общечеловеческим духовным кодом.

Как отметил артист и общественный деятель Шотландии Джими МакРэй, очень важно демонстрировать солидарность с русским народом именно сейчас. Он обратил внимание на то, что освещение спецоперации на Украине в западной прессе происходит очень однобоко и одностороннее. При этом делается акцент на отмене всего российского. Многие люди прекрасно знают об искажениях, которые транслируют СМИ, но не имеют возможности выражать себя, так как у них нет политического голоса.

— В жизни наступает момент, когда тебе нужно обозначить чёткую позицию. Русскую культуру, песню, танцы нужно ценить, так как это часть общечеловеческой культуры, — сказал он.

Фестиваль пройдёт с 8 по 14 ноября в Рязани, в Касимовском, Михайловском, Скопинском и других районах. В эти дни состоятся концертные программы с участием артистов из Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Франции, Китая.

В Рязанском музыкальном колледже имени Пироговых состоится мастер-класс по итальянскому вокалу, его проведёт маэстро Алессандро Сваб. Воспитанники Детской школы искусств №1 получат урок по китайской живописи от Ван Сюлин.

13 и 14 ноября на площадках библиотеки имени Горького пройдёт научно-практическая конференция «От Курска до Киева: коренной перелом в Великой Отечественной войне против нацистской Германии, июль-ноябрь 1943».