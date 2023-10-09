В Рязани стартовал IX региональный театральный фестиваль «Зеркало сцены»

В Рязани начался IX региональный театральный фестиваль «Зеркало сцены».

Конкурсные показы проходят с 8 по 14 октября, а торжественное вручение наград состоится 15 октября, на сцене Рязанского театра драмы.

По традиции подводят итоги минувшего года вместе с профессиональным сообществом приглашенные эксперты. Критики из Москвы проведут в Рязани все фестивальные дни и будут смотреть спектакли вместе со зрителями.

В этом году жюри возглавила Марина Райкина — журналист, историк театра, редактор отдела литературы и искусства «Московского комсомольца», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, «Заслуженный для культуры Польской» (Польша), офицер Ордена «За заслуги в области искусства» (Франция), лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства.

В состав жюри вошли:

Марина Тимашева — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала «Вопросы театра», руководитель театроведческого курса ГИТИСА, председатель экспертного совета фестиваля «Мелиховская весна», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий (Москва).

Марина Гайкович — музыкальный критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения, эксперт Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Сергей Маргулис — театральный критик, театровед, журналист, педагог, эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий .

В этом году в фестивале участвуют десять спектаклей:

8 октября, 18:00, Рязанский театр драмы — «Кто здесь?»;

9 октября, 19:00, Рязанский театр юного зрителя — «Бесприданница» (показ пройдет на сцене Рязанского театра драмы);

10 октября, 11:00, Рязанский театр кукол — «Трио поросят»;

10 октября, 19:00, Рязанский музыкальный театр — «Призрак замка Кентервиль»;

11 октября, 19:00, Рязанский театр кукол — «Сон в летнюю ночь»;

12 октября, 12:00, Рязанский театр юного зрителя — «Садко» (показ пройдет на сцене Рязанского музыкального театра);

12 октября, в 19:00, Рязанский театр драмы, «Двенадцатая ночь»;

13 октября, 19:00, Рязанский театр драмы — «Доходное место»;

14 октября, 11:00, Рязанский театр кукол — «Лето на память»;

14 октября, 18:00, Рязанский музыкальный театр — «Снегурочка».

Награды присуждаются в 16 номинациях. Кроме того, существует 4 специальные премии. Необходимо отметить, что эксперты имеют право не присудить победу в одной или нескольких категориях, если, по их мнению, достойных работ нет. Имена победителей неизвестны никому кроме жюри вплоть до церемонии награждения лауреатов.

Торжественная церемония вручения наград начнется 15 октября в 19:00. Она пройдет на сцене Рязанского театра драмы. В этом году организаторы обещают возвращение красной ковровой дорожки.

В год педагога и наставника темой вечера выбрали школу. У театра с ней много общего. Например, роль коллектива в воспитании личности. Или любовь к великой русской литературе. Или… «Зеркало сцены». По сути, это «театральный выпускной». Гремит музыка, бьется сердце, от избытка чувств и впечатлений кружится голова…Только оценки ставят не учителя, а критики.

«Зеркало сцены» организовано Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры Рязанской области.

Возрастное ограничение: 12+