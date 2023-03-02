В областной библиотеке им. Горького в Рязани состоялся региональный гражданско-патриотический форум «Победа будет Zа нами». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова.
В форуме приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель региональной Общественной палаты Наталья Гришина, депутаты Рязанской областной Думы, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, представители общественных организаций.
Анна Рослякова, приветствуя участников, отметила: «Каждый из присутствующих здесь может точно ответить на вопрос: что он сделал для успеха специальной операции? Я благодарю организаторов сегодняшнего мероприятия, наши общественные организации и всех неравнодушных граждан. Здесь неправильно оценивать вклад в суммах денег, здесь важна готовность помогать».
Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова подчеркнула, что годовщина начала специальной военной операции — это значимая веха в истории страны.
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