В областной библиотеке им. Горького в Рязани состоялся региональный гражданско-патриотический форум «Победа будет Zа нами». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова.

В форуме приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель региональной Общественной палаты Наталья Гришина, депутаты Рязанской областной Думы, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, представители общественных организаций.

Анна Рослякова, приветствуя участников, отметила: «Каждый из присутствующих здесь может точно ответить на вопрос: что он сделал для успеха специальной операции? Я благодарю организаторов сегодняшнего мероприятия, наши общественные организации и всех неравнодушных граждан. Здесь неправильно оценивать вклад в суммах денег, здесь важна готовность помогать».

Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова подчеркнула, что годовщина начала специальной военной операции — это значимая веха в истории страны.

«Главная задача нашего форума сегодня — обобщить, проанализировать опыт нашего гражданского сплочения. Очень важен для нас обмен информацией, для того, чтобы решить: какие задачи будут дальше стоять перед нами. В своём послании Федеральному Собранию наш Президент В. В. Путин особо подчеркнул, что коллективный Запад напрасно рассчитывал на катастрофический обвал нашей экономики, но больше всего — на столь желанный для него раскол нашего общества. Этого не произошло, и не могло произойти. Мы стали за этот год только сильнее и сплоченнее», — сказала она.