В Рязанской области состоялась презентация патриотического музыкально-песенного сборника «Донбасс с Россией — вместе навсегда», посвященного героизму народа Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В торжественном мероприятии приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина, военнослужащие и курсанты училища ВДВ, активисты общественных организаций, преподаватели и студенты.

Автором стихов песенного сборника является член Общественной палаты РФ, член Союза писателей и Союза журналистов России, профессор РГУ им. С. А. Есенина Ольга Воронова. Музыку написал заместитель председателя Рязанского отделения Российского военно-исторического общества, председатель регионального отделения Общероссийского Движения Поддержки Флота Александр Трушин.

От имени Губернатора региона Павла Малкова министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина поблагодарила авторов проекта за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, отметив их большой вклад в поддержку участников СВО и народа Донбасса.

В музыкально-песенный альбом включены более 50 произведений об истории России, героической борьбе народа Донбасса, выдающихся уроженцах Рязанского края. Эти песни прозвучали на презентации в исполнении профессиональных артистов и самодеятельных коллективов региона. Ольга Воронова и Александр Трушин поделились своими впечатлениями о поездках в ДНР и ЛНР, рассказали о встречах с жителями Донбасса.