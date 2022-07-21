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В Рязани снесли кафе «Снежинка»

Фото: ГТРК «Ока»

В Рязани снесли кафе «Снежинка», которое находилось рядом с Лыбедским бульваром, сообщает ГТРК «Ока».

Место — для многих культовое. В советские времена в «Снежинке» можно было поесть вкусное мороженое, блинчики. Затем заведение сменило формат, там стали продавать алкоголь, устраивали дискотеки. Долгое время здание стояло неработающим, постепенно придя в упадок.

По информации журналистов, на этом месте планируют построить здание в стиле архитектуры бывшей первой мужской гимназии, где сейчас находится Рязанский филиал Политеха.

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