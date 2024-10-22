В Рязани силовики задержали 30-летнего мошенника-автоподборщика

В Рязани сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Подробности задержания сообщили в региональном полицейском управлении.

В правоохранительные органы о мошеннике заявили 28-летний и 34-летний мужчины. Они рассказали, что обратились к автоподборщику, чтобы тот помог им с покупкой автомобиля. Автоподборщик проинформировал клиентов, что нашёл подходящие варианты. У них он взял «предоплату» в размере 350 и 170 тысяч рублей, однако откладывал поставку автомобилей, после чего и вовсе перестал выходить на связь.

По предварительным данным, задержанный обещал потерпевшим приобрести один и тот же автомобиль. Злоумышленник приобрёл его в соседнем регионе, но в итоге продал третьему лицу. В отношении мошенника возбудили уголовное дело.