В Рязани с 15 января изменится маршрут автобусов № 50

В Рязани с 15 января автобусы № 50М2 будут следовать по новому маршруту, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, общественный транспорт будет ходить через Областной кардиодиспансер, по улицам Гагарина. Стройкова, Островского в прямом и обратном направлении.

Остановки маршрута №50 — «Дворец Молодёжи», «Кардиодиспансер», «Роддом №2». На других участках смеха движения осталась прежней.

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Кроме того, мэрия внесла дополнения в график других автобусов. С 17 января: