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Пятница, 14 января, 2022
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В Рязани с 15 января изменится маршрут автобусов № 50

Александр Ильин

В Рязани с 15 января автобусы № 50М2 будут следовать по новому маршруту, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Так, общественный транспорт будет ходить через Областной кардиодиспансер, по улицам Гагарина. Стройкова, Островского в прямом и обратном направлении. 

Остановки маршрута №50 — «Дворец Молодёжи», «Кардиодиспансер», «Роддом №2». На других участках смеха движения осталась прежней. 

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Кроме того, мэрия внесла дополнения в график других автобусов. С 17 января: 

  • В часы пик сократится интервал движения на маршруте №30М3. 
  • На маршруте №23 будут работать два автобуса. 
  • Маршрут №55 будут обслуживать 6 автобусов.

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