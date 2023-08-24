В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки

23 августа завершающим мероприятием первого дня VI Международного Форума «Юность древних городов» стал показ спектакля «Федерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Людвик Ашкенази «Чёрная шкатулка». Постановку рязанцы могли увидеть в Верхнем городском саду, на открытой фестивальной площадке «Узорная нить».

Необычную постановку представила арт-студия «Кинодебют» (режиссёр — Урсула Макарова). Артистам удалось объединить произведения двух выдающихся поэтов и включает в себя множество разных историй, где большую роль играют слова и реквизит, и никто не говорит сюжет напрямую.

— Все ответы только в спектакле, в нём каждый найдет для себя то, что ищет сам, — отметила Урсула Макарова

На сцене — взрослые и дети, мудрость и чувства, любовь и свобода, монологи о смысле и предназначении. Необычайная гамма эмоций не оставила равнодушными зрителей.