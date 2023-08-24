Четверг, 24 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки

7info7

23 августа завершающим мероприятием первого дня VI Международного Форума «Юность древних городов» стал показ спектакля «Федерико Гарсиа Лорка. Стихотворения. Людвик Ашкенази «Чёрная шкатулка». Постановку рязанцы могли увидеть в Верхнем городском саду, на открытой фестивальной площадке «Узорная нить».

Необычную постановку представила арт-студия «Кинодебют» (режиссёр — Урсула Макарова). Артистам удалось объединить произведения двух выдающихся поэтов и включает в себя множество разных историй, где большую роль играют слова и реквизит, и никто не говорит сюжет напрямую.

— Все ответы только в спектакле, в нём каждый найдет для себя то, что ищет сам, — отметила Урсула Макарова

На сцене — взрослые и дети, мудрость и чувства, любовь и свобода, монологи о смысле и предназначении. Необычайная гамма эмоций не оставила равнодушными зрителей.

В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки
В Рязани разгадывали тайны «Чёрной шкатулки» и вдохновлялись стихами Федерико Гарсиа Лорки

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Скопинский комбайнёр Анатолий Асмолов лидирует по намолоту зерна

В десятку передовиков в настоящее время входят комбайнёры Скопинского, Александро-Невского, Милославского районов, где работы ведутся наиболее активно.

Житель Касимова, угрожавший полицейским пистолетом, пойдёт под суд

Уголовное дело на мужчину 1971 года рождения завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

6-летнего ребёнка сбили на улице в Рязани

На улице Высоковольтной в Рязани автомобиль сбил 6-летнего ребёнка, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Под Петербургом не могут найти управу на компанию агрессивных школьников

Жители поселка Янино в Ленинградской области пожаловались на компанию агрессивных школьников, на которых пытаются найти управу, сообщило агентство РИА Новости. По словам очевидцев, подростки избивают других ребят. Недавно в соцсетях появилось видео с их участием, на котором более десяти подростков в скейтпарке набросились на сверстников. «Один из нападавших размахивает...

В Екатеринбурге девушки подрались из-за места на диване в кафе

В пиццерии на Бебеля в Екатеринбурге женщины устроили потасовку из-за места на диване, пишет E1.RU. Инцидент произошел 22 августа. Одна из девушке рассказала, что другая плеснула в нее горячим кофе. «Мест было много свободных. Но ей хотелось именно это. Сначала она докопалась до персонала, потом до молодоженов, потом и...

Иностранца шокировали условия содержания в камере в Асбесте

В Екатеринбурге во время рейда по поиску нелегальных мигрантов задержали гражданина Сенегала Дианя Бай Моду, который пожаловался на условия в камере, пишет E1.RU. Год назад у сенегальца закончилась виза, для чего ему нужно было съездить домой. В России он учился в УрФУ и получил специальность инженера-механик. В последнее...

Производитель автохимии станет резидентом индустриального парка «Рязанский»

Компания «Аг-Тех» реализует проект по расширению действующего производства аэрозольной химии

Пожилую белгородку убили мотыгой 15-летний внук и его подруга

Следователи рассказали подробности убийства 69-летней жительницы Белгородской области 15-летним внуком и его подругой, пишет «Бел.ру». Инцидент произошел 17 августа в поселке Новосадовый. Пенсионерка не отпустила подростка на прогулку. Тогда подруга пришла к ним в гости. Между женщиной и детьми возник конфликт. В разгар ссоры юные злоумышленники по разу ударили...

Рязанка Евгения Никифорова выиграла Первенство мира по джиу-джитсу в файтинге

Тренируют рязанскую спортсменку — Кирилл Левин, Михаил Левин, Сергей Бочаров.

Воронежец оказался пилотом самолета, в котором разбился Пригожин

Командиром экипажа разбившегося самолета, на борту которого находился владелец «ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, оказался уроженец Воронежской области, пишет «МОЕ! Онлайн». Речь идет о 51-летнем Алексее Левшине. Его гибель подтвердила в социальных сетях жена Светлана Левшина. Кроме того, помимо летчика погибли и другие члены экипажа –29-летний второй пилот Рустам Каримов...

Сергей Миронов: «Политика ЦБ вгоняет граждан в кредитный гроб»

С повышением ключевой ставки кредитные обязательства, в том числе ипотечные, станут непосильными для граждан

Опубликовано «видеозавещание» Евгения Пригожина

В одном из последних интервью владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин порассуждал на тему собственной смерти, пишет МК. Тогда он дал интервью телеграм-каналу War Gonzo вместе с подполковником спецназа в ГРУ Дмитрием Уткиным. «Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», – заявил Пригожин. Уткин в ответ на...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации