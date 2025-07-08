В Рязани работодатель не выплатил трём сотрудникам более 5,1 млн рублей

Сотрудники ООО «ПФК «Орбита» пожаловались заместителю прокурора Рязанской области Екатерине Банниковой на задержку с выплатой зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что работодатель не выплатил рязанцам от 1,2 до 2,6 млн рублей каждому.

Прокурор Московского района Рязани направил в суд три иска об обязании выплатить долг, а также проценты за задолженность по зарплате. Общая сумма превышает 5,1 млн рублей.

Восстановление прав заявителей находится на контроле прокуратуры Рязанской области.