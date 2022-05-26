В Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек

25 мая в РОУНБ имени Горького поздравили библиотечных работников. Праздничное мероприятие приурочили к Общероссийскому дню библиотек, который ежегодно отмечают 27 мая, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудников системы приветствовали и.о. заместителя председателя правительства Рязанской области Валерий Емец, министр культуры региона Виталий Попов, председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков, заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина, начальник городского управления культуры Ольга Голева.

Обращаясь к собравшимся, Надежда Штевнина отметила высокий профессионализм библиотекарей, творческий подход к популяризации книги, любовь к своему делу.

«Сотрудники библиотек – особенные люди, обладающие разносторонними знаниями и прекрасными человеческими качествами, такими как доброта, терпение. Вы являетесь истинными хранителями книжного фонда, вносите огромный вклад в развитие культуры нашего города и области», – отметила Надежда Штевнина.

Лучшим представителям библиотечной системы вручили региональные, муниципальные и ведомственные награды.