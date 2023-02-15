В Рязани прошла творческая встреча с поэтом и военным корреспондентом Анной Долгаревой

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о встрече представителей рязанской общественности с автором стихов и публицистом Анной Долгаревой.

Выступление Анны Долгаревой в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького было организовано по инициативе Общественной палаты региона и Рязанского областного Совета женщин. В творческой встрече приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, рязанские поэты, писатели и журналисты, преподаватели и студенты.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова заместитель министра Иван Ушаков поблагодарил Анну Долгареву за личную смелость, проявленную в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что «объективный взгляд на происходящие события, искренняя, чувственная поэзия и честные журналистские материалы помогают бороться с ложью, которая распространяется Западом, но не помешает нашей справедливой Победе».

В своем выступлении Анна Долгарева познакомила аудиторию со своими стихами о войне и мире, жестоких фронтовых буднях, о героизме и нравственной силе людей, сражающихся за свою землю. Автор также рассказала о творческих и жизненных планах, ответила на вопросы рязанцев, пришедших на встречу.

Анна Долгарева начала работу военным корреспондентом в ДНР и ЛНР в 2015 году. В её стихах и репортажах о Донбассе нашла отражение суровая правда войны, глубоко связанная с судьбой автора. Анна является членом Союзов писателей России и Луганской Народной Республики. Она стала лауреатом всероссийских литературных премий, поэтических фестивалей и конкурсов. Анна Долгарева регулярно выступает со своими произведениями в России и на Донбассе. В 2022 году её стихи вошли в сборник «Поэzия русского лета».