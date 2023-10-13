В Рязани прошла общественная приемка тротуарной дорожки вдоль ручья Быстрец

В Рязани состоялась общественная приемка первого этапа благоустройства тротуарной дорожки возле ручья Быстрец, сообщает мэрия.

Кроме обустройства пешеходной дорожки там очистили территорию и установили освещение. На эти цели было потрачено 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Как отметила замначальника управления общественных отношений администрации Наталья Шалдаева, программа местных инициатив, по которой прошло благоустройство, – это отличная возможность реализовать проекты с лояльной формой заявки и минимальным пакетом документов.

Второй этап благоустройства запланирован на следующий год. Какие работы в него войдут, жители Кального обсудят с мэрией.