Пятница, 13 октября, 2023
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В Рязани прошла общественная приемка тротуарной дорожки вдоль ручья Быстрец

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Фото: сайт администрации

В Рязани состоялась общественная приемка первого этапа благоустройства тротуарной дорожки возле ручья Быстрец, сообщает мэрия.

Кроме обустройства пешеходной дорожки там очистили территорию и установили освещение. На эти цели было потрачено 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Как отметила замначальника управления общественных отношений администрации Наталья Шалдаева, программа местных инициатив, по которой прошло благоустройство, – это отличная возможность реализовать проекты с лояльной формой заявки и минимальным пакетом документов.

Второй этап благоустройства запланирован на следующий год. Какие работы в него войдут, жители Кального обсудят с мэрией.  

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