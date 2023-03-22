В Рязани прошла научно-практическая конференция «Максим Горький. Взгляд из XXI века»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в областной научной библиотеке им. Горького состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Максим Горький. Взгляд из XXI века» к 155-летию писателя.

В конференции приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, представители региональных министерств, вузов, библиотек и других учреждений культуры гг. Рязани, Москвы, Саранска, Краснодара, Перми, Луганской и Донецкой народных республик, Бреста (Республика Беларусь).

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова участников конференции приветствовал заместитель министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков. Он отметил, что изучение биографии и творчества писателя неразрывно связано с исследованием эпохи, в которую жил и творил М. Горький, то есть работой по сохранению исторической памяти.

Участники конференции обсудили работу по изучению и популяризации творческого наследия писателя в научных и образовательных учреждениях, в библиотеках и другие вопросы.