В Рязани прошёл мастер-класс чемпионки по кикбоксингу Светланы Андреевой

В субботу, 1 октября, Академия единоборств в Рязани стала площадкой мастер-класса от финалистки премии BERYOZKA Светланы Андреевой. Организатором мероприятия выступил Попечительский совет благотворительного фонда «Мамино сердце».

Председатель Попечительского совета Владимир Бурмистров обратился с напутственными словами к юным спортсменам, воспитанникам Академии единоборств.

— В связи с обстановкой, сегодняшнее мероприятие обретает новый смысл, — отметил Бурмистров. — В первую очередь, — это формирование патриотического сознания молодежи. Герой нашего времени не тот, кто уехал из страны и живет заграницей, демонстрируя предметы роскоши, тот, кто тренирует, тренируется. Тот, кто готов защитить свою семью, свою страну.

Светлана Андреева — чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по боксу, кикбоксингу, мастер спорта, руководитель и тренер школы бокса КИТЭК поделилась личным опытом и секретами успеха.

— Если вы здесь, значит хотите познавать, учиться и побеждать. Занятие спортом — это не обязательно спортзал, достаточно выйти в парк и поработать на турниках, — рассказала спортсменка.

Александра Родина, единственная присутствующая девушка-спортсмен в группе по боксу, задала вопрос, что значит быть женщиной-тренером в нише с преобладающим количеством мужчин.

— Залог успеха работы тренером включает в себя хорошие психологические навыки: важно вовремя увидеть проблему и разрешить. У профессионализма нет пола, главное — качество и результат, — считает Андреева.

Светлане Михайловне вручили подарки от Академии единоборств, после чего публика переместилась в зал для проведения мастер-класса.

— Мы вот так велосипед не крутим, — доносились наставления тренера с платформы ринга во время разминки.

Уверенный взгляд. Шаг. Вдох. Шаг. Выдох. Импульс энергии заставлял схватить кроссовки и присоединиться к тренировке.

Директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва рассказала, что на мероприятии присутствовали переселенцы из зоны боевых действий на Украине. С 3 сентября фонд ведет активную деятельность в рамках акции «Славяне — братья навсегда», благодаря которой собирают и направляют гуманитарную помощь для ДНР, ЛНР, приграничных территорий.