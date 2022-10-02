В Рязани прошёл мастер-класс чемпионки по кикбоксингу Светланы Андреевой

В субботу, 1 октября, Академия единоборств в Рязани стала площадкой мастер-класса от финалистки премии BERYOZKA Светланы Андреевой. Организатором мероприятия выступил Попечительский совет благотворительного фонда «Мамино сердце».
Председатель Попечительского совета Владимир Бурмистров обратился с напутственными словами к юным спортсменам, воспитанникам Академии единоборств.
Светлана Андреева — чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по боксу, кикбоксингу, мастер спорта, руководитель и тренер школы бокса КИТЭК поделилась личным опытом и секретами успеха.
Александра Родина, единственная присутствующая девушка-спортсмен в группе по боксу, задала вопрос, что значит быть женщиной-тренером в нише с преобладающим количеством мужчин.
Светлане Михайловне вручили подарки от Академии единоборств, после чего публика переместилась в зал для проведения мастер-класса.
Уверенный взгляд. Шаг. Вдох. Шаг. Выдох. Импульс энергии заставлял схватить кроссовки и присоединиться к тренировке.
Директор фонда «Мамино сердце» Мария Муравьёва рассказала, что на мероприятии присутствовали переселенцы из зоны боевых действий на Украине. С 3 сентября фонд ведет активную деятельность в рамках акции «Славяне — братья навсегда», благодаря которой собирают и направляют гуманитарную помощь для ДНР, ЛНР, приграничных территорий.