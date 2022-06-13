В Рязани попрощались с министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным

В Рязани завершилась церемония прощания с министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным. Траурные мероприятия проходили 13 июня у здания регионального Минсельхоза.

Кроме родных и близких главы Минсельхоза, проводить его в последний путь прибыли коллеги, представители власти, депутаты, руководители агропромышленных предприятий региона, жители Рязани. Церемонию прощание также посетил врио губернатора Рязанской области Павел Малков, пишет КП в Рязани.

Напомним, Борис Шемякин скончался вечером 10 июня. Ему было 48 лет.

Борис Шемякин родился 7 апреля 1974 года в Рязани. С декабря 2014 по апрель 2019 года являлся министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В апреле 2019 года стал генеральным директором АО «Рязанский свинокомплекс». 9 июля 2019 года по распоряжению губернатора вновь назначен на должность главы Минсельхоза области.

Борис Шемякин был женат, воспитывал трёх сыновей и дочь.