Скончался глава рязанского Минсельхоза Борис Шемякин

В пятницу, 10 июня, в возрасте 48 лет умер министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Викторович Шемякин, сообщает пресс-служба облправительства.

Борис Шемякин родился 7 апреля 1974 года в Рязани. С декабря 2014 по апрель 2019 года являлся министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В апреле 2019 года стал генеральным директором АО «Рязанский свинокомплекс». 9 июля 2019 года по распоряжению губернатора вновь назначен на должность главы Минсельхоза области.

Борис Шемякин был женат, воспитывал трёх сыновей и дочь.