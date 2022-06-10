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Пятница, 10 июня, 2022

Скончался глава рязанского Минсельхоза Борис Шемякин

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Александр Ильин

Скончался глава рязанского Минсельхоза Борис Шемякин

В пятницу, 10 июня, в возрасте 48 лет умер министр сельского хозяйства Рязанской области Борис Викторович Шемякин, сообщает пресс-служба облправительства.

Борис Шемякин родился 7 апреля 1974 года в Рязани. С декабря 2014 по апрель 2019 года являлся министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

В апреле 2019 года стал генеральным директором АО «Рязанский свинокомплекс». 9 июля 2019 года по распоряжению губернатора вновь назначен на должность главы Минсельхоза области.

Борис Шемякин был женат, воспитывал трёх сыновей и дочь.

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