В Рязани пройдёт Фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино пройдёт в Рязани, сообщает страница ЦПКиО ВКонтакте.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями.

В этом году за приз в 1 000 000 рублей поборются 7 короткометражек, отобранных из более чем 800 работ. В программе фильмы с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артёма Дзюбы.

Расписание сеансов:

25 июля — Доброе кино. Коллаборация с кинофестивалем «Лампа». 6+

26 июля — Внеконкурсная программа 2024. 12+

27 июля — Конкурсная программа 2024. 16+

28 июля — Лучшие фильмы прошлых лет. 16+

Начало всех показов — 20:00. Вход свободный.