Пятница, 12 июля, 2024

В Рязани пройдёт Фестиваль уличного кино

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/parkrzn

Фестиваль уличного кино пройдёт в Рязани, сообщает страница ЦПКиО ВКонтакте.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями.

В этом году за приз в 1 000 000 рублей поборются 7 короткометражек, отобранных из более чем 800 работ. В программе фильмы с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артёма Дзюбы.

Расписание сеансов:

25 июля — Доброе кино. Коллаборация с кинофестивалем «Лампа». 6+

26 июля — Внеконкурсная программа 2024. 12+

27 июля — Конкурсная программа 2024. 16+

28 июля — Лучшие фильмы прошлых лет. 16+

Начало всех показов — 20:00. Вход свободный.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Голый мужчина прыгал по машинам на окраине Рязани

Мэрия Рязани прокомментировала информацию о «фекалиях» в Солотче

Куда сходить в Рязани на выходных? Афиша мероприятий 13-14 июля

Губернатор Малков побывал с рабочей поездкой на территории новых регионов РФ

IT-эксперт рассказал о судьбе YouTube в России

В Рязани перекроют на неделю участок на улице Интернациональной

Рязанцы могут проголосовать за выбор города «Культурной столицей 2026 года»

Появились фото с места крушения самолёта в Подмосковье

Цвет кроссовок Соболева стал поводом для обсуждения в интернете

В Полянах под Рязанью загорелся производственный цех

Максиму Калинову вернули статус адвоката

Губернатор Малков в Херсонской области встретился с рязанскими бойцами