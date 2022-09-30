В Рязани продолжается приёмка отремонтированных дворов

В Рязани продолжаются комиссионные приёмки дворов после ремонта, сообщила пресс-служба администрации города.

30 сентября состоялась приёмка нескольких дворовых территорий. В состав комиссии вошли представители управления и Дирекции благоустройства города, депутатского корпуса, подрядной организации и общественности.

Так, прошла приёмка дворовой территории дома № 24 по ул. Пушкина. На объекте проведена замена асфальтового покрытия, установлен бордюрный камень, обустроены подходы к подъездам и экопарковка.

На территории дворов по ул. Высоковольтная, д. 31 корп. 1 и д. 31 корп. 2 подрядная организация выполнила ремонт проезжей части на придомовой территории, отремонтировала тротуары, провела работы по укреплению газона бетонной решёткой.

Во дворе дома № 16 по ул. Типанова уложено новое асфальтовое покрытие, установлен бордюрный камень, обустроена экопарковка и выполнен ремонт входных групп к подъездам.

У дома № 49 по ул. Высоковольтная подрядчик выполнил ремонт проезжей части двора и произвёл работы по укреплению газона бетонной решёткой.

При приёмке дворовых территорий были выявлены недостатки, которые подрядчик устранит в течение 5 рабочих дней.