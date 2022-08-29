В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

В Рязани продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Её ход оценила мэр Елена Сорокина.

Она отметила, что подготовка к отопительному сезону – это серьёзная тема. По данным управления энергетики и ЖКХ рязанской администрации, для жилых многоквартирных домов уже утверждено 62% паспортов. В прошлом году к этому времени было готово только 40%. Сейчас в РМПТС на проверке находятся 155 паспортов, 149 пришлось вернуть на доработку.

Елена Сорокина перечислила отстающие управляющие компании, которые пока не сдали паспорта готовности жилых домов к отопительному сезону. Это «Зелёная роща», ЖЭУ 10, «Техрембытсервис».

— По 725 домам документы только готовятся. Поручила провести с ними дополнительную работу, паспорта готовности необходимо получить до 15 сентября, — заявила мэр.

29 августа Сорокина осмотрела несколько объектов, в которых в рамках подготовки к отопительному сезону ведётся ремонт. Один из таких – тепловой пункт по адресу улица Есенина, дом 59/12. Он обеспечивает теплом и горячей водой 101 дом в Советском районе. Сейчас там проводят ревизию насосного оборудования. Рабочие доложили Елена Сорокиной, что завершили чистку водоподогревателей, наладили автоматику. В тепловом пункте установлено новое оборудование, которое работает за счёт шкафов управления. Информация оттуда передаётся в диспетчерскую в автоматическом режиме.

На улице Попова продолжается капитальный ремонт магистральный тепловых сетей. Подрядчик отстаёт от графика на несколько дней. Ему необходимо закончить до 31 августа основные работы, чтобы 1 сентября обеспечить людей горячей водой. Полностью ремонт должен завершиться 14 сентября.

Рядом с улицей Попова на 1-м Совхозном проезде Елена Сорокина осмотрела полностью автоматический ЦТП. Работы по его подготовке к новому отопительном сезону завершены. Глава администрации успела пообщаться с жителями дома №4. Они пожаловались ей на управляющую компанию ЖЭУ-21. Среди претензий к организации – плохая уборка территории, отсутствие окоса травы. Во дворе дома – четыре сухие дерева.

– Посоветовала жителям определиться с новой управляющей организацией. А пока будем помогать. Нужно провести снос, префекту – контролировать ситуацию, – заявила глава администрации.

Также Сорокина проинспектировала работы по ремонту трубопровода на улице Островского (участок от Черновицкой до Полетаева). Объект протяженный, часть работ выполнено, осталось восстановить благоустройство, подмести песок и убрать грязь. Рядом находятся 4 школы – к 1 сентября все должно быть чисто.