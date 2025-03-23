В Рязани продают внедорожник Rolls-Royce за 65 000 000

На Авито в Рязани выставили на продажу серый внедорожник Rolls-Royce Cullinan за 65 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте сервиса.

Автомобиль 2022 года выпуска, по информации продавца не битый, коробка передач автомат. Пробег — 14 512 км.

Примерные расходы на содержание автомобиля в Рязанской области при пробеге 13 700 км в год составляют около 280 тысяч рублей. На бензин уйдет около 130 тысяч. В месяц содержание обойдется в более 23 тысяч рублей, из них 11 тысяч уйдет на топливо.

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Ранее в Рязани был найден культовый автомобиль середины XX века, достойный экспонирования в музее. Автомобиль выставлен за 2 500 000 рублей.