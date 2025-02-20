В Рязани продают еще одно здание «Пятёрочки»

На онлайн-платформе «Авито» появилось объявление о продаже здания на улице 1-я линия, д. 5, в котором находится магазин «Пятёрочка». Торговое помещение предлагают приобрести за 57 миллионов 750 тысяч рублей.

Общая площадь объекта, в котором сейчас находится супермаркет «Пятерочка» и магазин Fix Price, составляет 1 202 квадратных метра. В описании объекта указано, что в помещении три этажа, здание находится в центре густонаселенного района Рязани.

Среди преимуществ продавец выделяет отличный автомобильный и пешеходный трафик, наличие зоны погрузки и разгрузки транспорта, в том числе грузового.

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Ранее появилась информация, что здание на улице Есенина, в котором находится магазин «Пятёрочка», продают за 75 миллионов рублей. Общая площадь объекта — 1300 квадратных метров.