В Рязани «приведут к общему знаменателю» рекламные и информационные конструкции

В ближайшее время в Рязани примут документ, приводящий «к общему знаменателю» все нормативно-правовые акты, касающиеся рекламных и информационных конструкций на территории города. Об этом 14 сентября сообщила глава городской администрации Елена Сорокина.

Мэр напомнила, что в августе эксперты в области градостроительства и архитектуры представили проект дизайн-кода города. На встречу в «Точку кипения» были приглашены активисты, творческие союзы и представители бизнес-сообществ.

С 31 августа по 7 сентября власти Рязани провели общественное обсуждение в социальной сети Вконтакте на официальной странице администрации города. Предложения рязанцев также поступали через страничку Сорокиной в ВК и по электронной почте.

В итоге — своими идеями поделились более 100 человек, большинство из которых поддержало внедрение Дизайн-кода города.