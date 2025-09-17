В Рязани приостановили подачу горячей воды на трёх улицах до 3 октября 

МУП «РМПТС» сообщает о временном прекращении подачи горячей воды по ряду адресов в Рязани в связи с капитальным ремонтом трубопровода. Работы ведутся в районе улицы 2-й Железнодорожной.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 3 октября по следующим адресам:

улица 2-я Железнодорожная, дома 12, 30, 32, 34;

улица Типанова, дом 21;

улица Ленинского Комсомола, дома 1, 3, 3 к. 1, 4, 6, 6 к. 1.

В МУП «РМПТС» предупреждают, что сроки могут быть изменены. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону 55-05-86.