Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани пожилая ветеран труда вынуждена жить в аварийном доме

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Скриншот из видеосюжета ГТРК "Ока"

В центре Рязани в аварийном доме без воды, канализации и отопления живёт 86-летняя ветеран труда. Сюжет о доме на улице Затинная сняла ГТРК «Ока».

Тамара Тетерина свыше полувека проработала каменщиком в Рязани и является ветераном труда.

Дом, где живёт пенсионерка, признали аварийным в 2011 году. От дома из маневренного фонда в 2018 году пенсионерка отказалась. Она ждёт денежной компенсации, которая положена ей по закону.

Омбудсмен Наталья Епихина сообщила, что обратилась по этой ситуации в рязанскую администрацию.

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