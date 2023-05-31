В Рязани подвели итоги фестиваля «Есенинская весна»

В среду, 31 мая, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XIX Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна», посвящённого Году педагога и наставника в РФ.

В фестивале, который проходил в дистанционном формате по 8 направлениям, приняли участие более 300 студентов образовательных организаций Российской Федерации, в том числе студенты вузов, действующих в ЛНР, ДНР, Мелитополе. Работы конкурсантов оценивали более 30 членов жюри.

Благодаря сотрудничеству Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и университета Аль-Истикляль (Палестина, г. Иерихон), в творческом форуме впервые приняли участие представители Русского дома в Вифлееме, Школы российско-палестинской дружбы.

Сетевое издание 7info.ru предлагает читателям познакомиться с именами победителей и призёров «Есенинской весны».

Итоги XIX Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна»

Обладателем Гран-при XIX Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна» признана студентка Мелитопольского государственного университета Кизилова Лидия Александровна.

Конкурс научно-исследовательских работ студентов

1 место

Котомцев Дмитрий Олегович (Луганский государственный педагогический университет)

Рязанов Дмитрий Евгеньевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Саввина Екатерина Юрьевна (Воронежский государственный университет)

2 место

Савельева Ангелина Олеговна (Южный федеральный университет)

Мохнарыло Ксения Владимировна (Донецкий государственный педагогический университет)

Конькова Марина Юрьевна (Луганский государственный педагогический университет)

3 место

Попов Артём Сергеевич (Скопинский электротехнический колледж)

Зимина Анастасия Александровна (Государственный университет просвещения)

Кузнецова Кристина Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Волкова Ангелина Сергеевна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Специальные дипломы:

Бобкова Лина Сергеевна, Гайдук Екатерина Сергеевна, Никузайло Алина Витальевна, Хаджинова Афина Александровна (Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи)

Машталир Екатерина Андреевна (Луганский государственный университет имени Владимира Даля)

Вахтерова Екатерина Сергеевна (Рязанский политехнический колледж)

Конкурс литературного творчества

Поэзия

1 место

Ряжских Тимофей Сергеевич (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Хотенков Семён Юрьевич, Коняхина Евгения Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

2 место

Лексаков Данила Дмитриевич (Рязанский колледж электроники)

Мурашев Владимир Константинович («Михайловский экономический колледж — интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

Леженин Дмитрий Владимирович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Колгашкина Татьяна Андреевна, Фролова Мария Андреевна (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Кострикин Вадим Сергеевич (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Романюк Александра Сергеевна (Рязанский политехнический колледж)

Юренев Никита Андреевич (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Шигабутдинов Даниил Анатольевич (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского)

Петряйкина Анастасия Алексеевна (Пензенский государственный университет)

Симоненко Мария Дмитриевна (Академия ФСИН России)

Миронович Артём Владимирович (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Ластовский Вениамин Андреевич (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Прохоров Никита Витальевич (Донецкий государственный университет)

Проза

1 место

Вдовиченко Сергей Сергеевич (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

2 место

Скородум Даниил Васильевич (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)

Данилова Ирина Романовна (Рязанский политехнический колледж)

3 место

Бусарев Иван Алексеевич, Анашкин Никон Олегович (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Специальные дипломы:

Тепель Богдана Евгеньевна (Луганский государственный педагогический университет)

Манжина Мария Дмитриевна (Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи)

Ерёменко Мария Сергеевна, Мосьпан Елена Андреевна (Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского)

Султанова Регина Разимовна (Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького)

Закиров Валерий Рустамович, Капотов Павел Максимович, Кинденов Михаил Михайлович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Музыкально-исполнительский конкурс

Вокальные произведения в сольном исполнении

1 место

Кизилова Лидия Александровна (Мелитопольский государственный университет)

2 место

Чистотин Данила Юрьевич (Скопинский электротехнический колледж)

Попов Владислав Сергеевич (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза Серебрякова А.М.)

3 место

Герасимова Марина Васильевна (Рязанский колледж культуры)

Мурзина Варвара Алексеевна (Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте)

Сухарева Евгения Сергеевна (Рязанский политехнический колледж)

Произведение в исполнении ансамбля или хора

1 место

Ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга» (Центр эстетического воспитания детей, г. Рязань)

2 место

Вокально-инструментальная группа Юридического института РГУ имени С.А. Есенина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Ансамбль «Добротолюбы» (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза Серебрякова А.М.)

Ансамбль «Душеньки» (Ряжский колледж имени Героя Советского Союза Серебрякова А.М.)

Специальные дипломы:

Аббасова Кристина Фаиговна (Рязанский медицинский колледж)

Абрамова Полина Евгеньевна (Рязанский политехнический колледж)

Конкурс художественно-изобразительного творчества

Портрет, пейзаж, иллюстрация к произведениям С.А. Есенина

1 место

Слеповин Дмитрий Александрович (Касимовский нефтегазовый колледж)

Григорьева Ангелина Андреевна (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Лунива Юлия (Касимовский нефтегазовый колледж)

2 место

Фомичёва Юлия Игоревна (Рязанский политехнический колледж)

Меркушкин Илья Сергеевич (Рязанский политехнический колледж)

Пшечкова Анастасия Романовна (Рязанский политехнический колледж)

3 место

Левкина Светлана (Рязанский железнодорожный колледж)

Полякова Виктория Юрьевна (Рязанский политехнический колледж)

Клячина Екатерина Викторовна (Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте)

Художественная фотография

1 место

Золотов Валерий Игоревич («Михайловский экономический колледж — интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

Сухова Ксения Александровна (Клепиковский технологический техникум)

Клепикова Анастасия Михайловна (Рязанский многопрофильный колледж)

2 место

Ондар Дмитрий Вячеславович (РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова)

Скорнякова Карина Дмитриевна (Касимовский нефтегазовый колледж)

Чаплина Ксения Николаевна (Рязанский многопрофильный колледж)

3 место

Львова Елизавета Юрьевна (Академия ФСИН России)

Никиткова Виолетта Сергеевна (Рязанский многопрофильный колледж)

Скворцов Никита Андреевич (Академия ФСИН России)

Специальные дипломы:

Алхатиб Сальма Мухаммедовна (Русский дом в Вифлееме)

Антонова Виктория Алексеевна (Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова)

Перминова Мария Олеговна (Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия)

Богатова Анастасия (Рязанский железнодорожный колледж)

Конкурс художественного чтения

Художественное (выразительное) чтение

1 место

Кашпорова Галина Николаевна (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет))

Шаповалова Мария (Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки Министерства здравоохранения Российской Федерации)

2 место

Добрынин Дмитрий Александрович (Колледж имени В.К. Мержанова Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова)

Великоцкая Злата Павловна (Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия)

Николаева Юлия Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

3 место

Миронович Артём Владимирович (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Баранов Александр Игоревич (Рязанский железнодорожный колледж)

Литературные и литературно-музыкальные композиции

1 место

Евсеева Алла Николаевна (Колледж имени В.К. Мержанова Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова)

2 место

Студенческий театр «АРТ» (Колледж имени В.К. Мержанова Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова)

Кузнецов Василий Сергеевич (Рязанский колледж культуры)

Алани Илья (Русский дом в Вифлееме)

3 место

Творческий коллектив Скопинского электротехнического колледжа

Специальные дипломы:

Шикейр Алина (Jerusalem School Bethlehem, представительство Россотрудничества в Палестине)

Мансие Соня, Мансие Мурад, Тимейза Малика (Русский дом в Вифлееме)

Творческий коллектив учащихся средней общеобразовательной школы №73 города Рязани

Дунайцева Анна Павловна (Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького)

Кирова Мария Артуровна (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Тимофеева Полина Дмитриевна (Касимовский нефтегазовый колледж)

Дьяченко Василиса Владимировна (Мариупольский государственный

университет имени А.И. Куинджи)

Павлова Екатерина Максимовна(Луганский государственный педагогический университет)

Клуб «Наследие» (Касимовский нефтегазовый колледж)

Конкурс авторских художественных переводов и художественного чтения на иностранных языках

Авторский перевод произведений С.А. Есенина на иностранные языки, выполненный самим участником фестиваля

1 место

Печёнкина Дарья Александровна (Донецкий государственный педагогический университет)

Шевченко Валерия Николаевна (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ))

2 место

Ткаченко Анастасия Вячеславовна (Академия ФСИН России)

Скорик Анастасия Вадимовна (Донецкий государственный педагогический университет)

3 место

Травкина Екатерина Леонидовна (Южный федеральный университет)

Наумова Алина Михайловна (Донецкий государственный педагогический университет)

Художественное чтение произведения С.А. Есенина на иностранном языке

1 место

Рыбинцова Маргарита Сергеевна (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ))

2 место

Зыкова Карина Ефимовна, Крутиков Яков Андреевич, Аликин Андрей Владимирович (Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России)

Порошина Юлия Алексеевна (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ))

Печёнкина Дарья Александровна (Донецкий государственный педагогический университет)

3 место

Леонова Инна Алексеевна (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ))

Анализ существующих переводов произведений С.А. Есенина на иностранные языки

1 место

Травкина Екатерина Леонидовна (Южный федеральный университет)

Специальный диплом жюри:

Николаева Юлия Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

Специальные дипломы организационного комитета фестиваля:

Павлова Екатерина Максимовна (Луганский государственный педагогический университет)

Хертек Уран-Сай Аликовна (Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия)

Старков Арсен Дмитриевич (Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова)

Конкурс педагогического творчества

1 место

Кочерга Юлия Денисовна (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)

2 место

Тарасова Ксения Андреевна, Угланова Варвара Вадимовна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

3 место

Башкирова Полина Сергеевна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

Специальный диплом:

Фомичёва Анастасия Александровна (Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского)

«Я очень люблю родину…»: конкурс журналистских материалов актуальной гражданско-патриотической направленности

Журналистские материалы

1 место

Астахов Александр Иванович (Рязанский политехнический колледж)

2 место

Волков Владимир Игоревич (Рязанский политехнический колледж)

3 место

Климова Софья Александровна (Рязанский политехнический колледж)

Скорнякова Карина Дмитриевна (Касимовский нефтегазовый колледж)

Эссе о Сергее Есенине

1 место

Вознесенский Максим Сергеевич, Ильичёв Евгений Александрович (Донецкий государственный университет)

2 место

Тёркин Данила Юрьевич, Былинин Сергей Романович, Камаева Дарья Михайловна (Донецкий государственный университет)

Архипкин Егор Сергеевич (Скопинский электротехнический колледж)

3 место

Беляева Анастасия Евгеньевна, Конев Данил Дмитриевич, Фурманов Фёдор Валентинович (Донецкий государственный университет)

Специальные дипломы:

Башаров Владислав Сергеевич, Молчанов Степан Степанович, Крючков Даниил Михайлович, Федяев Никита Дмитриевич, Шершнев Андрей Александрович (Донецкий государственный университет)