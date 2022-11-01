В Рязани подрядчик устраняет недочеты в сквере на улице Пушкина

В Рязани продолжаются работы по благоустройству сквера Пушкина, сообщает сайт городской администрации.

Проект предусматривает ремонт коммуникаций, санитарную очистку зон, озеленение, укладку асфальтовых дорожек, установку малых архитектурных форм и другие виды работ.

В ходе очередного комиссионного обследования сквера представители депутатского корпуса, управления благоустройства и общественности выразили замечания подрядной организации. В настоящее время в рамках гарантийных обязательств рабочие устраняют недочеты — перекладывают участок тротуарной плитки.

Напомним, что в текущем году территория сквера Пушкина благоустраивается в рамках двух программ — капитального ремонта участка тепловых сетей и областной программы поддержки местных инициатив.

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