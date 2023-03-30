В Рязани парки обработают от клещей

30 марта в администрации Рязани состоялось очередное заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Участниками встречи стали сотрудники структурных подразделений администрации, представители регионального управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

Первым вопросом обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе и меры профилактики природно-очаговых инфекций.

По информации управления благоустройства, в этом году продолжатся мероприятия по проведению обработки мест массового пребывания людей в преддверии летнего сезона. Акарицидную обработку от клещей специальными средствами проведут в ЦПКиО, парке им. Гагарина, парке Морской Славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке и Лесопарке. В июне планируется инсектицидная обработка водных объектов. До обработки необходимо провести благоустройство территорий – вырезать кустарники, организовать окос травы и обрезку сухостоя.

Главный ветеринарный врач «Рязанской городской ветеринарной станции» Павел Ларин рассказал о взаимодействии с МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». В качестве профилактической меры проводится вакцинация животных от бешенства. Дополнительно проводят разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики инфекций, являющихся общими для человека и животных.

Также в рамках заседания обсудили меры, которые направлены на стабилизацию заболеваемости острым вирусом гепатита А. Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец доложил, что в настоящее время проводятся мероприятия по своевременному выявлению и лечению заболеваний и плановые вакцинации. Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова отметила, что дети относятся к группе риска, поэтому в образовательных организациях проводится разъяснительные беседы с детьми и родителями о значимости вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний.

В ходе заседания приняты соответствующие решения, реализация которых позволит обеспечить своевременную организацию и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендации заинтересованным сторонам и руководителям структурных подразделений администрации.