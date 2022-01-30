В Рязани открываются 4 пункта для бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

С 31 января по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова в городе Рязани начинают свою работу 4 пункта для прохождения горожанами экспресс-тестирования на COVID-19. Они организованы силами специалистов Центра бережливого производства и министерства здравоохранения Рязанской области при поддержке МЧС и администрации Рязани.

Планируется, что прием граждан в пунктах экспресс-тестирования будет вестись вплоть до тех пор, пока в городе не зафиксируется спад заболеваемости.

В частности, пункты экспресс-тестирования открываются на площади Победы у Муниципального культурного центра, у Территориального отдела ЗАГС № 1 на Московском шоссе, у торгового центра «Европа» в районе Дашковой Песочни и у торгово-рыночного комплекса «Полетаевский» в Горроще.

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Обслуживание граждан будет обеспечено медицинским персоналом поликлиник, работающих в соответствующих районах города. На прием каждого пришедшего на тестирование будет уходить в среднем 7-10 минут.

Экспресс-тестирование организуется для горожан на бесплатной основе и без предварительной записи. Для его прохождения необходимо предоставить паспорт и СНИЛС. Время работы всех центров — с 10:00 до 16:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.