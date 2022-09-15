Четверг, 15 сентября, 2022
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В Рязани открывается выставка работ Михаила Шелковенко

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16 сентября в 14.15 в экспозиционном зале библиотеки Горького состоится открытие выставки работ Михаила Шелковенко «Символы и знаки Рязанской области: к 85-летию Рязанской области». Об этом сообщили представители библиотеки.

Автор работ — график, заслуженный художник России Михаил Константинович Шелковенко.

В экспозиции представлены гербы и флаги Рязани и муниципальных образований Рязанской области; родовые гербы рязанских фамилий; проекты наград и почетных знаков Рязанской области, а также редкие книги и иллюстрированные альбомы по истории российской геральдики из фондов Библиотеки имени Горького.

Рязанцы и гости города смогут познакомиться с работами известного отечественного геральдиста с 16 по 30 сентября в экспозиционном зале библиотеки.

Возрастное ограничение: +6.

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