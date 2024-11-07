Четверг, 7 ноября, 2024
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В Рязани открывается Школа креативных индустрий

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Кристина Аманн
Image by Freepik

В Рязани 7 ноября открывается школы креативных индустрий. Об этом заявил заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин  во время публичного выступления 7 ноября.

Школа креативных индустрий — это новое практикоориентированное учреждение дополнительного образования. Ежегодно до 120 подростков здесь будут осваивать навыки новых креативных проектов, цифровые технологии и другие компетенции, которые необходимы для развития креативной экономики.

Большей проект в сфере креативных индустрий также реализуется в Скопине. В этом году в госсобственность перешла Скопинская фабрика художественной керамики. В этом году удалось познакомить мастеров с местными рестораторами. Итог встречи — 18 договоренностей о сотрудничестве.

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