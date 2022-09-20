В Рязани открылся музей «В тишине»

Во вторник, 20 сентября, в библиотеке имени Горького в Рязани открылся интерактивный музей «В тишине». Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Музей расскажет посетителям, как можно воспринимать окружающий мир без использования слуха. Основная аудитория программ — молодёжь. Посетителям рассказывают о языке жестов, интересных фактах из мира глухих, учат словам языка жестов.

На мастер-классах пришедшие могут общаться с помощью тактильного алфавита, узнать, как характер влияет на обоняние, научиться угадывать оттенки запахов, сделать свой арома-амулет. Детям предлагают мастер класс по приготовлению конфет.

Посещение музея по «Пушкинской карте» бесплатно. Время работы — до конца октября.