В Рязани открылся молодёжный патриотический форум «Наука побеждать»

11 апреля в Рязани торжественно открылся IV Межрегиональный молодёжный патриотический форум «Наука побеждать». Собравшихся приветствовал губернатор Павел Малков.

Участие в мероприятии приняли министр культуры региона Марина Кауркина, председатель Общественной палаты области, директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина, Герои Российской Федерации, военнослужащие и ветераны боевых действий. Видеоприветствие участникам форума направил первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

Форум объединил представителей молодёжных общественных организаций, молодых специалистов библиотек, студентов, курсантов, школьников, в том числе из ДНР и ЛНР.

Как отметил глава Рязанской области, форум собрал самую активную, талантливую и инициативную молодёжь, которая с уважением относится к своей стране.

Павел Малков: «Каждый из вас хорошо знает значение патриотической работы. Очень важно сохранять историческое наследие России и памяти о наших Героях. Уважение к Родине – это то, на чём стоит мир, то, чем сильны мы, вся наша страна. На площадке форума рождаются новые интересные идеи. Здесь они воплощаются в конкретные проекты. Лучшие инициативы нужно масштабировать»

В 2023 году Рязанская область готовится к нескольким юбилеям – 180-летию со дня рождения Михаила Скобелева, 100-летию Владимира Уткина и 140-летию Александра Александрова. Павел Малков уверен, что форум станет дополнительным стимулом к изучению заслуг наших великих земляков.

В рамках открытия форума прошло награждение знаками «Юнармейская доблесть» III степени. Состоялась пленарная сессия «Мы – наследники победителей!» с участием военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации. Работали тематические выставки. Трансляция церемонии велась на портале «Культура РФ».

Форум «Наука побеждать» организован при поддержке правительства Рязанской области и направлен на сохранение и преумножение в молодёжной среде знаний об исторических событиях, формирование патриотического сознания.

Форум продлится три дня, каждый из которых посвящён конкретной исторической личности: М.Д. Скобелеву, В.Ф. Уткину и А.В. Александрову. Пройдут лекции, мастер-классы, проектная сессия под руководством региональных экспертов Всероссийского конкурса Росмолодежь.Гранты. Запланированы встречи, презентации, интеллектуальные игры, экскурсии и многое другое.