В Рязани открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

25 июля в Рязани на базе Агентства развития бизнеса открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Он станет основной офлайн-площадкой, где предприниматели могут получить полный комплекс услуг по работе с «Честным знаком».

Наш регион — один из первых в стране, где в рамках системной борьбы с контрафактом совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ – оператор системы маркировки «Честный знак») будут помогать расти легальным компаниям. Здесь можно будет не только получить помощь по юридическим и техническим вопросам внедрения государственной системы маркировки, но и подать заявку на действующие меры поддержки от оператора системы — ЦРПТ. Также в перечень услуг включены помощь в заполнении карточек в Национальном каталоге, заказ и печать кодов маркировки.

По словам заместителя генерального директора ООО «Оператор-ЦРПТ» Сергея Холкина, рязанский центр поддержки — это еще одна бесплатная точка входа в систему маркировки для всего бизнес-сообщества региона: «Здесь работа организована так, чтобы предприниматели могли получать качественную помощь в том числе в очном формате. В центре ждут как тех, кто уже работает с «Честным знаком», так и компании, которым только предстоит подключиться до конца года в обязательном порядке. Маркировка с 1 сентября распространяется на сладости, стройматериалы, спортпит, чай, кофе, игрушки и бритвы. Для нас важно, чтобы каждый бизнес — от небольшого магазина до крупного производителя — мог легко адаптироваться к требованиям системы и чувствовал поддержку на всех этапах. Цифровизация — это не барьер, а возможность для роста. Будем использовать ее вместе!»

Ранее Агентство развития бизнеса Рязанской области и ЦРПТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере работы госсистемы «Честный знак».

«Внедрение системы «Честный знак» — важная часть борьбы с контрафактной продукцией, эффективный способ защиты интересов потребителей, добросовестных производителей и продавцов. При этом не все предприниматели могут самостоятельно ориентироваться в требованиях, необходимых для работы в системе. Сотрудники Центра помогут им разобраться и грамотно пройти все этапы — от подготовки до внедрения в бизнес-процессы, даст возможность обучить персонал, получить техническую поддержку», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.