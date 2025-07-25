Пятница, 25 июля, 2025
26.8 C
Рязань
Экономика и бизнес

В Рязани открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

Алексей Самохин

25 июля в Рязани на базе Агентства развития бизнеса открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Он станет основной офлайн-площадкой, где предприниматели могут получить полный комплекс услуг по работе с «Честным знаком».

Наш регион — один из первых в стране, где в рамках системной борьбы с контрафактом совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ – оператор системы маркировки «Честный знак») будут помогать расти легальным компаниям. Здесь можно будет не только получить помощь по юридическим и техническим вопросам внедрения государственной системы маркировки, но и подать заявку на действующие меры поддержки от оператора системы — ЦРПТ. Также в перечень услуг включены помощь в заполнении карточек в Национальном каталоге, заказ и печать кодов маркировки.

По словам заместителя генерального директора ООО «Оператор-ЦРПТ» Сергея Холкина, рязанский центр поддержки — это еще одна бесплатная точка входа в систему маркировки для всего бизнес-сообщества региона: «Здесь работа организована так, чтобы предприниматели могли получать качественную помощь в том числе в очном формате. В центре ждут как тех, кто уже работает с «Честным знаком», так и компании, которым только предстоит подключиться до конца года в обязательном порядке. Маркировка с 1 сентября распространяется на сладости, стройматериалы, спортпит, чай, кофе, игрушки и бритвы. Для нас важно, чтобы каждый бизнес — от небольшого магазина до крупного производителя — мог легко адаптироваться к требованиям системы и чувствовал поддержку на всех этапах. Цифровизация — это не барьер, а возможность для роста. Будем использовать ее вместе!»

Ранее Агентство развития бизнеса Рязанской области и ЦРПТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере работы госсистемы «Честный знак».

В Рязани открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак» 25 июля в Рязани на базе Агентства развития бизнеса открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Он станет основной офлайн-площадкой, где предприниматели могут получить полный комплекс услуг по работе с «Честным знаком».

«Внедрение системы «Честный знак» — важная часть борьбы с контрафактной продукцией, эффективный способ защиты интересов потребителей, добросовестных производителей и продавцов. При этом не все предприниматели могут самостоятельно ориентироваться в требованиях, необходимых для работы в системе. Сотрудники Центра помогут им разобраться и грамотно пройти все этапы — от подготовки до внедрения в бизнес-процессы, даст возможность обучить персонал, получить техническую поддержку», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Новости Рязани и области

Суд лишил выплат вдову погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко

Бывшую супругу бойца признали недостойной льгот и выплат. Суд установил, что брак был заключён с корыстной целью, а военнослужащий хотел развестись.
Экология, природа, животные

Бабочку-вампира обнаружили в Рязани ученые-экологи

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.
Новости России

Колесник: Украина напрашивается на удар «Орешником» после атаки на Сочи

Атака украинских беспилотников на Сочи может повлечь ответ России с применением ракеты «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, назвав удар по курорту террористической акцией.
Новости России

SHOT: Известный хирург и семья врачей летели на разбившемся Ан-24

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.

Последние новости

Новости России

Валентина Матвиенко сделала «серьезное замечание» по закону о поиске экстремизма

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за недостаточное разъяснение закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов, хотя в целом поддержала его принятие
Медицина

Подстанцию скорой помощи в скопинском Горлове полностью укомплектовали медперсоналом

Проблема с кадрами была острой: поселение большое, да еще и удаленное от райцентра.
Новости России

Мигрант-нелегал избил и ограбил двух подростков в Подмосковье

В Дмитровском округе сотрудники полиции задержали ранее судимого 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на двух несовершеннолетних и грабеже.
Общество

216 заявок от Рязанской области поступило в оргкомитет Слёта Всемирного фестиваля молодёжи

Всего было подано более 62 тысяч заявок от участников из 175 стран.
Новости России

T2 стал лидером по росту скорости мобильного интернета в I–II кварталах 2025 года – SpeedTest

Компания T2 заняла первое место среди российских операторов по динамике прироста скорости мобильного интернета в первом полугодии 2025 года.
Культура и события

«Марко Молл» пригласил рязанцев искупаться в пене в разгар лета 

Летние каникулы — на максимуме, а вместе с ними и время самых ярких детских развлечений в «Марко Молл». 
Кино и ТВ

На ТНТ стартует второй сезон шоу «Галустян+»

Каждый выпуск — это сборник миниатюр, где Галустян и приглашённые звёзды играют кого угодно: чиновников, лётчиков, учителей, исторических персонажей и самих себя.
Культура и события

Юбилей музея-заповедника Есенина, концерты и выставки смогут посетить рязанцы в выходные 

Последние выходные июля обещают рязанцам и гостям города множество мероприятий для всей семьи! Рассказываем, где послушать хорошую музыку, посмотреть на миленьких собачек и воочию узреть самое тёплое, самое поэтическое празднование дня рождения музея! 