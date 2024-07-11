В Рязани открылась выставка к 85-летию писателя и художника Анатолия Кима

В Рязанской областной библиотеке имени Горького начала работу выставка «Странствия Художника в прекрасном Мире» (6+), посвященная 85-летию писателя и художника Анатолия Кима.

Анатолий Ким — член Союза писателей СССР, выпускник Московского художественного училища и Литературного института имени Горького. С Рязанским краем художника связывает давняя дружба: каждое лето он проводит в Клепиковском районе, черпая вдохновение в живописных пейзажах.

На выставке представлены книги Анатолия Кима, в том числе издания в его переводе. Около 50 живописных работ, многие из которых посвящены рязанской природе.

Открытие выставки стало настоящим событием в культурной жизни Рязани. В нем приняли участие представители литературного и художественного сообщества, органов власти, творческой интеллигенции.

«Странствия Художника в прекрасном Мире» — это не только выставка, но и целый проект, организованный московскими издательствами «Русский Мир Медиа» и «ТриМаг» совместно с областной библиотекой имени Горького. В его рамках 12 июля состоится творческая встреча с Анатолием Кимом «На Рязанщине я не чужой» и показ документального фильма о нем (6+).

фото с сайта правительства Рязанской области