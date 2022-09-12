В Рязани откроется итоговая выставка конкурса «Детские Берега-2022»

В Рязанской областной библиотеке имени Горького 13 сентября в 16 часов откроется итоговая выставка второго российского конкурса детских фотоклубов «Детские Берега-2022». Также пройдёт награждение победителей фотоконкурса, проводимого при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Уникальность конкурса в том, что в мастерстве соревнуются не отдельные фотохудожники, а команды детских фотоколлективов. Клубы-победители определяются по числу работ, прошедших от клуба на итоговую выставку конкурса.

В этом конкурсном сезоне в «Детских Берегах» приняло участие 327 авторов из 37 детских российских фотоклубов. Всего по двум темам – «Малая родина» и «Свободная тема» – прислали более 1700 фотографии. Лучшие работы, отобранные жюри на итоговую выставку, можно увидеть в фотогалерее областной библиотеки им. Горького.

По итогам конкурса сильнейшим детским фотоколлективом страны стал фотоклуб «NoFrames» из Челябинска. На второй позиции оказался детский фотоклуб «Объектив» из Новосибирска, на третьей строчке – фотоклуб «Родник» из Тольятти. Все члены команд этих фотоклубов получат золотые, серебряные и бронзовые медали.

В топ-10 также попали:

– фотоклуб «Светосила (г. Петропавловск-Камчатский);

– фотоклуб «Артстудио» (г. Москва);

– фотоклуб «1824» (г. Орёл);

– фотоклуб «Трехгорье» (г. Трехгорный);

– фотоклуб «Фотомир» (г. Вязники);

– фотоклуб «Фотостудия ДТДМ (г. Йошкар-Ола);

– фотоклуб «Гермес» (г.Москва).

В прошлом сезоне «Детских Берегов» детский фотоклуб «Кадр» из Рязани был лауреатом. В этом году он не участвовал в конкурсе, поскольку основной состав повзрослел и вышел из школьного возраста.

Наставник фотоклуба «Кадр» Иван Петюрин готовит к будущим «Детским Берегам» новую фотокоманду.

Конкурс «Детские Берега» входит в годичный цикл клубных фотоконкурсов, проводимых Творческим объединением фотохудожников «Берега» под руководством рязанского фотохудожника Николая Середы.

Минувшей зимой в Рязани экспонировалась итоговая выставка клубного конкурса новогодней фотооткрытки «Берега-PF2022», а весной рязанцам показали итоговую выставку конкурса «взрослых» фотоклубов России «Берега-2022».

После завершения экспозиции выставки «Детские Берега-2022» рязанские ценители фотоискусства смогут увидеть итоговую выставку фотоконкурса «Авторские Берега-2022».

Конкурсы проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В следующем году при поддержке фонда состоится следующий, пятый сезон Российских клубных фотоконкурсов «Берега».

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