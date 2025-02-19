В Рязани откроется Дом музыки, где появится первый в городе орган

Дом музыки откроется в Рязани. Об этом сообщает Министерство культуры Рязанской области в комментариях к записи губернатора области Павла Малкова ВКонтакте.

Здание кинотеатра «Родина» передали областной филармонии, здесь и разместится Дом музыки. В здании проведут ремонтные работы, в том числе заменят коммуникации.

Фасад здания отремонтируют в 2025 году. В 2026 году приступят к ремонту внутри помещения.

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Планируется, что в Доме музыки будут выступать музыкальные коллективы города и гости региона, Рязанский камерный хор. Кроме того, планируется закупить первый в Рязани орган.