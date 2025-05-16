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Происшествия

В Рязани около гостиницы зарезали мужчину

Валерия Мединская

В Рязани около гостиницы погиб мужчина. МК в Рязани со ссылкой на собственный источник сообщают, что его зарезали.

Трагедия произошла 15 мая около 23 часов. Мужчина получил ножевые ранения около гостиницы «Маргелов» на улице Керамзавода.

Сообщается, что пострадавший скончался до того, как к месту происшествия приехала бригада скорой помощи.

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